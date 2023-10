Novo sismo de magnitude 6,3 registado no Afeganistão

Um novo sismo de magnitude 6,3 atingiu este domingo a cidade de Herat, no noroeste do Afeganistão, indicou o Serviço Geofísico dos Estados Unidos (USGS).

O terramoto ocorreu às 3h36 (4h36 em Lisboa), com epicentro a 33 quilómetros da cidade de Herat, na província com o mesmo nome, onde mil pessoas morreram em sismos registados no início deste mês.

A 7 de outubro, aldeias inteiras foram destruídas por um sismo de magnitude 6,3 que causou mais de mil mortos, 90% dos quais mulheres e crianças, de acordo com o Fundo da ONU para a Infância (UNICEF).