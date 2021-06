Novo surto de Covid-19 na Indonésia põe em risco capacidade hospitalar, alerta Cruz Vermelha

A Indonésia, o país do Sudeste Asiático mais duramente atingido pela pandemia da Covid-19, está a enfrentar um novo surto da doença, com a Cruz Vermelha a alertar esta terça-feira para o risco de colapso hospitalar.

A Cruz Vermelha indicou, numa declaração, que o surto está ligado à variante 'delta' do vírus, que especialistas dizem ser mais infecciosa, sendo "urgente e necessário aumentar os cuidados médicos, testes e vacinas à medida que a Indonésia se encontra à beira de uma catástrofe" devido à covid-19.

No país, que registou 20.694 infeções e 423 mortes nas últimas 24 horas, 47% das camas hospitalares estão ocupadas, um número que atinge 93% no caso de Jacarta, de acordo com os números oficiais.