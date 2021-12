Novo telescópio vai desvendar o universo

Um novo telescópio espacial está finalmente no ar. É maior, mais potente e vai muito mais longe do que o velhinho Hubble. Após anos de testes e inúmeros orçamentos, o James Webb foi lançado este sábado da base europeia de Kourou, na Guiana Francesa, a bordo do foguetão Ariane 5. Vai estudar os primórdios do universo e vasculhar o nascimento das primeiras galáxias e estrelas.De olhos no novo observador espacial, mas com os pés bem assentes na Terra, está a astrónoma portuguesa Catarina Alves de Oliveira. Faz parte da Agência Espacial Europeia (ESA) e tem como missão calibrar um dos quatro instrumentos do telescópio, o espetrógrafo NIRSpec, que irá ajudar a ler a informação recolhida.Catarina Oliveira, 39 anos, de Afife, Viana do Castelo, diz que o James Webb foi concebido para "descobertas revolucionárias em todos os campos da astronomia" e que "vai permitir ver partes do universo que a humanidade nunca viu". De acordo com a ESA, será usado para estudar as fases iniciais do nascimento de estrelas da Via Láctea e analisar as propriedades atmosféricas de planetas extrassolares, "avaliando o potencial de vida noutras partes do universo".O James Webb - nome de um antigo diretor da NASA - irá demorar um mês a chegar ao destino, que fica a 1,5 milhões de km. Dada a distância, não poderá ser reparado em órbita, ao contrário do Hubble, que está a 570 km, estimando-se que dure entre 5 a 10 anos. O novo telescópio está avaliado em cerca de 8800 milhões de euros e resulta de uma parceria entre a NASA e as congéneres europeia e canadiana.