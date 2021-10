Novo teste à saliva poderá prever se terá sintomas severos da Covid-19 caso seja infetado

Um novo teste de saliva poderá prever se terá sintomas severos da Covid-19 caso seja infetado, defendem cientistas citados pelo jornal britânico Mirror.Neste teste é analisado o material genético do testado e é ainda considerada a idade, peso, género e saúde de uma forma geral.Segundo os especialistas, este teste de 130 libras, cerca de 154 euros, poderá ser uma ferramenta precisosa na luta contra a doença em regiões onde a disponibilidade de vacinas é menor, identificando os que estão em maior risco se forem infetados.Este relatório, desenvolvido por cientistas, foi inicialmente publicado no site medRxiv, um site da Internet que distribui versões pré-publicadas de artigos científicos sobre saúde.O documento foi agora publicado no jornal Epidemiologia e Infecção.