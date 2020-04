Novo teste anticorpos ao coronavírus com precisão de 99% aprovado na Europa

Foi aprovado para utilização em toda a Europa um teste anticorpos ao novo coronavírus com precisão de 99%, anunciou esta quarta-feira o Independent.Segundo os especialistas em diagnóstico global da Abbott, com base no Reino Unido, milhões de testes deverão chegar aos vários países da Europa até final de maio.O teste recebeu a certificação CE, estando assim em conformidade com as regras de segurança da União Europeia, e poderá ser usado em laboratórios para testar os anticorpos criados no momento em que uma pessoa é infetada pela Covid-19.O teste anticorpos vai ser crucial para identificar pacientes infetados com coronavírus e que desenvolveram imunidade à doença.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24