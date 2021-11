Novo vídeo mostra Peng Shuai num torneio de ténis em Pequim

Um clipe publicado este domingo pelo editor do Global Times - uma organização de media afiliada ao estado chinês - disse que a tenista estava "na cerimónia de abertura de uma final de um torneio de ténis", a Final do Fila Kids Junior Tennis Challenger.



Um porta-voz da WTA disse à Reuters que os vídeos mais recentes são evidências "insuficientes" da segurança de Peng Shuai. Já o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido emitiu um comunicado a dizer que estava "extremamente preocupado" com Peng e pediu à China que "forneça com urgência evidências concretas ??da sua segurança e paradeiro".



Peng Shuai - ex-tenista número um no ranking de duplas - acusou o ex-vice-primeiro ministro Zhang Gaoli de violação na rede social chinesa Weibo no início de novembro.