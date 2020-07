Novo vírus ou envenenamento? Morte de centenas de elefantes no Botswana permanece um mistério

A morte de centenas de elefantes no Botswana nas últimas semanas permenece um mistério. O governo local afirma que a caça furtiva e antraz já foram descartadas como causas do massacre, mas ainda não há qualquer conclusão sobre o que terá causado estas mortes em massa.



As hipóteses em cima da mesa são agora a possibilidade de existir um novo vírus ou envenenamento. Continuam a decorrer testes aos cadáveres dos animais para determinar as causas da morte destes animais. A investigação envolve também a ajuda de laboratórios na África do Sul, Zimbábue, Grã-Bretanha e Estados Unidos.

O Botswana tem a maior população de elefantes do mundo, com mais de 156.000 animais contados.



Recorde-se que mais de 350 elefantes morreram no Norte do Botswana nos últimos dois meses, naquilo que está já a ser considerado um 'massacre misterioso'.

Os primeiros casos de mortes foram reportados no início de maio em Delta do Cubango. No final de maio já se contabilizavam 169 elefantes mortos. A meio do mês de junho, as mortes praticamente duplicaram e 70% dos animais era encontrados sem vida perto de poços de água, segundo fontes locais.Várias testemunhas revelaram ter visto os elefantes a andar em círculos, o que pode indicar um problema neurológico nos animais.