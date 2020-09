Novos casos de Covid-19 disparam no Reino Unido. Boris Johnson reúne conselho de emergência e faz declaração amanhã

O primeiro-ministro, Boris Johnson, vai fazer uma declaração oficial sobre a pandemia de covid-19 no parlamento na terça-feira, após uma reunião do conselho de emergência, foi esta segunda-feira confirmado oficialmente.

A reunião da Comissão para as Contingências Civis, conhecida por COBRA e responsável por determinar medidas para situações de emergência nacional, é a primeira desde 10 de maio.

O líder da oposição, o trabalhista Keir Starmer, a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, e o presidente da Câmara Municipal de Londres, Sadiq Khan, têm defendido nos últimos dias uma reunião do COBRA, que junta membros do governo com dirigentes de serviços de emergência ou outros organismos públicos.