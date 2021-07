Novos casos de Covid-19 explodem em Espanha sobretudo entre os jovens

A situação sanitária em Espanha agravou-se significativamente nos últimos dias, com uma explosão no número de novos casos de covid-19 entre os jovens, o que está a levar as autoridades a endurecer as restrições e a acelerar a vacinação.

"Os números de hoje não são nada bons", comentou Fernando Simon, epidemiologista chefe do Ministério da Saúde espanhol, explicando que os dados "são muto diferentes entre as diferentes faixas etárias, com as mais jovens a chegar a uma taxa de incidência próxima dos 600 casos por cada 100.000 habitantes.

Esse índice voltou a ultrapassar os 200 (204 por 100.000 habitantes nas últimas duas semanas) contra uma média de 152,8 na sexta-feira, altura da última publicação dos dados de saúde.