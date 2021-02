AstraZeneca desmente proposta para compra de vacinas Covid fora do acordo com a UE

A farmacêutica AstraZeneca desmentiu esta sexta-feira as acusações do primeiro-ministro checo Andrej Babiš de que teria vacinas à República Checa e a outros três Estados-membros da União Europeia (UE) num acordo à parte da União Europeia."Não há verdade nessa acusação. O nosso foco atual é cumprir os nossos compromissos globais substanciais com governos e organizações internacionais de saúde, o mais rápido possível para ajudar a acabar com a pandemia; como tal, atualmente não há fornecimento, venda ou distribuição da vacina pelo setor privado", disse a AstraZeneca à EURACTIV.A farmacêutica adverte ainda que se foi feita essa proposta é provável que as mesmas sejam falasas.A Comissão Europeia alertou esta sexta-feira para o risco da compra de "vacinas fraudulentas" pelos Estados-membros, após relatos de que a farmacêutica AstraZeneca terá oferecido vacinas à República Checa e a outros três Estados-membros da União Europeia (UE)."Toda a gente deveria ser extremamente cautelosa quando falamos de vacinas, porque se trata de injetar uma substância ativa dentro do corpo humano. Por isso, é preciso ter 100% de certeza de que os canais que se usam para comprar vacinas são completamente transparentes e legítimos", sublinhou o porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer, durante a conferência de imprensa diária do executivo comunitário.