Novos decretos de Bolsonaro facilitam ainda mais a compra de armas por cidadãos comuns

Quatro novos decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro e publicados em edição extraordinária do diário oficial flexibilizaram ainda mais a possibilidade de os brasileiros comprarem e poderem usar armas de fogo.Bolsonaro, armamentista radical, já tinha flexibilizado a aquisição de armas pela população em 2019, somente três meses após assumir o cargo de presidente do Brasil, mas os novos decretos facilitam ainda mais aos cidadãos comuns terem as suas próprias armas, segundo o chefe de Estado para impedirem a implantação no Brasil do que ele chama "uma ditadura comunista".Pelos decretos agora publicados, cada cidadão pode comprar até seis armas, ao invés das quatro que Bolsonaro já tinha autorizado em 2019. No caso de atiradores desportivos ou praticantes de tiro, o número de armas que cada um pode ter disparou para 60, e, no caso de caçadores, para 30.Também foi muito aumentado o número de munições que cada pessoa pode comprar por ano, que passou para 2000 em caso de armas restritas de grosso calibre e de 5000 em caso de armas comuns. As exigências legais para que um cidadão seja autorizado a comprar e andar com uma arma também foram ainda mais facilitadas, ficando, na verdade, limitadas a auto-declarações do cidadão de que é idóneo e de que está capacitado para ter e, se for necessário, usar uma arma.Desde que Jair Bolsonaro assumiu o poder, em Janeiro de 2019, o número de armas nas mãos de cidadãos disparou no Brasil. Dados levantados pela imprensa revelam que ao menos um milhão e cem mil brasileiros já estão armados, quase o dobro dos que tinham armas até 2018.Os novos decretos de Jair Bolsonaro flexibilizando a compra e o porte de arma surgem menos de duas semanas depois de dois aliados do presidente terem sido eleitos para comandarem a Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o Senado, Rodrigo Pacheco, abrindo caminho para o chefe de Estado conseguir aprovar medidas que o parlamento até agora rejeitava ou tinha limitado.Não obstante o Brasil viver neste momento a pior pandemia da sua história, aproximando-se a passos largos das 250 mil mortes provocadas pela Covid-19, a prioridade de Bolsonaro não parece ser o combate ao vírus e sim, além da flexibilização de armas, fazer aprovar outros temas extremamente polémicos, como a exploração económica de terras na Amazónia, a proibição de ensino sexual nas escolas, a absolvição automática de polícias que matem suspeitos e a possibilidade, exigida pelos movimentos evangélicos que dão base ao governo, de os pais não enviarem os filhos à escola e os educarem em casa, assuntos que o executivo já anunciou ir enviar nos próximos dias ao Congresso.