Novos surtos causam alarme em Espanha

A multiplicação de novos surtos de Covid-19 está a causar alarme em Espanha, que registou esta terça-feira o número mais elevado de novos casos desde o levantamento do confinamento, com 1772.Aragão e País Basco são as regiões que estão a causar maior preocupação. No primeiro caso, as autoridades consideram que a propagação do vírus está "descontrolada", com o número de casos a multiplicar-se por 10 em três semanas. Aragão era esta quinta-feira a região europeia com maior incidência de novos casos, 567 por 100 mil habitantes, muito à frente da média do resto do país, de 72 casos por 100 mil pessoas.No País Basco, onde esta quinta-feira foram registados 338 novos casos, as autoridades falam já numa "segunda vaga" e alertam para os comportamentos de risco, principalmente entre os jovens. Foi ainda ordenada uma cerca sanitária em Aranda do Douro (Burgos), que tem 16 focos ativos.O Facebook removeu pela primeira vez uma publicação do presidente norte-americano Donald Trump, por conter "desinformação" sobre o novo coronavírus. Em causa está um vídeo em que Trump afirma, durante uma entrevista à Fox News, que as crianças "são quase imunes" à Covid-19 . A mesma publicação do presidente foi também removida pelo Twitter e pelo YouTube.O presidente Donald Trump mostrou-se esta quinta-feira confiante na possibilidade de existir uma vacina contra a Covid-19 "antes das eleições Presidenciais", marcadas para 3 de novembro.A Eslováquia, um dos países europeus mais bem-sucedidos na luta contra a Covid-19, registou esta quinta-feira o maior número de casos num só dia desde abril, com 63 novas infeções. Número de casos está a subir desde junho.A Alemanha voltou esta semana a ultrapassar a barreira dos mil casos diários, o que acontece pela primeira vez desde maio, levando as autoridades a impor testes obrigatórios a todos os viajantes que regressam de países de risco.O Vietname vai transformar o estádio de Danang num hospital improvisado para acolher doentes com Covid-19, após um surto local com mais de 200 casos.