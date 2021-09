Os 3,6 milhões de casos mundiais de covid-19 na semana entre 13 e 19 de setembro representaram uma descida de 9% relativamente aos sete dias anteriores, o que resulta na segunda semana consecutiva de descida a nível global.

A informação foi destacada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) esta quarta-feira.

No mesmo período morreram 59.000 pessoas, menos 7%, pelo que a semana passada foi a quarta consecutiva de descida no número de óbitos, acrescentou a organização no mais recente relatório epidemiológico.