Número de desempregados diminui em Espanha no mês de maio

O número de desempregados inscritos nos serviços públicos de emprego espanhóis diminuiu em maio em 84.075 pessoas em relação ao mês anterior, alcançando um total de 3.079.491, o mais baixo desde novembro de 2008.Segundo os dados publicados hoje em Madrid pelo Ministério do Trabalho, Migrações e Segurança Social de Espanha, o número de desempregados diminuiu em 172.639 pessoas quando comparado com o de há um ano, uma redução de 5,31%.O setor dos serviços foi o principal responsável pela diminuição do desemprego em abril (54.762 menos), seguido da construção (9.040), da indústria (8.085), e da agricultura (7.864), assim como entre as pessoas sem emprego anteriormente (4.324).Por outro lado, o número médio de inscritos nos serviços de Segurança Social espanhóis registou em abril um aumento de 211.752 pessoas, para 19.442.113 de pessoas ocupadas.Em comparação com um ano antes, o sistema de segurança social tem mais 526.446 pessoas ocupadas, um aumento de 2,78%.