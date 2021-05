Número de feridos em confrontos em Jerusalém sobe para 215

Pelo menos 215 palestinianos ficaram esta segunda-feira feridos em confrontos com a polícia israelita na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém Oriental, segundo um novo balanço feito por fontes médicas locais.

Os confrontos com polícias israelitas fizeram hoje "215 feridos", de acordo com o serviço de emergência do Crescente Vermelho, referindo que mais de 153 pessoas tiveram de ser levadas para hospitais locais ou transferidas para hospitais de campanha da entidade noutras cidades.

Entre os feridos, quatro deles estão em estado grave, detalhou um porta-voz deste mesmo serviço médico.