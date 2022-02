Número de homicídios no Brasil foi o menor em 15 anos

O número de homicídios intencionais no Brasil em 2021 foi o menor dos últimos 15 anos, revelou o Fórum Brasileiro de Segurança Pública com base nos registos oficiais dos 27 estados do país. Em relação ao ano anterior, 2020, registou-se uma redução de 7%.Apesar da redução, os números foram trágicos no ano passado, com 41 069 pessoas assassinadas. Mas esse número, mesmo assustador, foi o mais pequeno desde que se iniciou o registo e representou nada menos de três mil vidas poupadas num ano.Assim que os dados foram divulgados, o Presidente Jair Bolsonaro veio a público reclamar o mérito da redução de mortes, argumentando que ficou a dever-se ao facto de ter facilitado a compra de armas, fazendo os criminosos ficarem mais receosos de atacar pois a sua vítima pode estar armada.Os especialistas na área de segurança, porém, rejeitam totalmente esta versão. Segundo dizem, a queda no número de homicídios intencionais é resultado de medidas tomadas por governadores nos seus estados, nomeadamente reforçando e equipando as polícias e prendendo um elevado número de criminosos. Além disso, acrescentam, o tráfico de droga profissionalizou-se e as grandes organizações criminosas que o controlam optaram por se consolidar nos territórios que controlam, ao invés de se confrontarem em sangrentas disputas territoriais que em anos anteriores provocaram elevado número de mortes.A redução no número de homicídios verificou-se em quase todo o Brasil, com exceção da região Norte do país. Dos 27 estados brasileiros, 21 registaram uma queda do número de mortes intencionais, destacando-se o estado do Acre, onde a redução foi de 38%. Nos outros seis estados, porém, o número de mortes aumentou, sobretudo no Amazonas, onde os homicídios cresceram 54%.