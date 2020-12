Número de hospitalizados com Covid-19 em Inglaterra bate recorde de mais de 20.400

O número de infetados com covid-19 hospitalizados em Inglaterra ultrapassou o registado no pico da primeira vaga da pandemia, em abril, atingindo esta terça-feira as 20.426 pessoas, anunciaram as autoridades.

O recorde de hospitalizados com covid-19 tinha sido registado em 12 de abril, quando 18.974 pessoas se encontravam nos serviços de saúde devido ao novo coronavírus.

"Os profissionais de saúde voltaram a estar 'no centro da tempestade', como na primavera", afirmou o diretor do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, Simon Stevens, num vídeo hoje divulgado no Twitter,