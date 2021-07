Número de infeções por Covid-19 em França cresce quase 15% em 24 horas

O número de novas infeções aumentou quase 15% em França nas últimas 24 horas, com 12.532 novos casos diagnosticados, num dia em que se registaram cinco mortes atribuídas à covid-19, anunciaram as autoridades de saúde.

Segundo os dados oficiais este domingo divulgados, a França aproxima-se de um total de 5,9 milhões de infeções pelo vírus SARS-CoV-2 desde o início da pandemia e, com as cinco mortes registadas nas últimas 24 horas, atingiu os 111.501 óbitos.

No sábado, as autoridades de saúde francesas tinham registado 10.949 novos casos de infeção, menos 1.583 do que os verificados este domingo.