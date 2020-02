Número de infetados com coronavírus em Macau desce para oito após nova alta hospitalar

As autoridades de Saúde de Macau anunciaram esta quarta-feira que deram alta a mais um paciente contaminado com o coronavírus Covid-19, passando para oito o número de infetados no território.

A segunda paciente a receber alta hospitalar, e que já saiu de Macau, é uma mulher de 21 anos, professora e residente na cidade chinesa de Wuhan, foco do Covid-19, que deu entrada num hospital do território em 25 de janeiro, dois dias após atravessar a fronteira, e cujo teste deu positivo em 26 do mesmo mês.

À semelhança da primeira mulher que recebera alta hospitalar há menos de uma semana, terá de pagar 25 mil patacas (quase 2.900 euros) aos serviços de saúde, salientou em conferência de imprensa o coordenador dos serviços de urgência do Centro Hospitalar de São Januário.