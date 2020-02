Número de infetados por coronavírus dispara para mais de 100 em Itália

O número de casos do novo coronavírus na região italiana de Lombardia subiu para 89 este domingo.



O anúncio foi feito pelo governador da região, Attilio Fontana.







O Governo italiano aprovou uma série de medidas de emergência para limitar a propagação do surto no país mais afetado da Europa, que foram introduzidas poucas horas depois da morte de duas pessoas pelo vírus.



A população está neste momento impedida de entrar ou sair das zonas mais afetadas. O presidente da Câmara de Milão, Giuseppe Sala, anunciou que todas as escolas de Milão estarão encerradas a partir de segunda-feira. As universidades da Lombardia e do Veneto também foram fechadas até ao início de março. Os eventos desportivos também foram cancelados nas regiões.