Número de infetados por coronavírus em Madrid é de quase 2000. Mais de 500 novos casos em 24 horas

O conselheiro da Saúde da região de Madrid revelou esta sexta-feira que os casos de Covid-19 registados nesta comunidade autónoma espanhola já são quase 2.000, mais 612 do que na quinta-feira, e há 40 mortos.

Em entrevista à estação de rádio EsRadio, Ruiz Escudero afirmou que há 190 pacientes internados em unidades de cuidados intensivos.

O governo regional anunciou na quinta-feira um plano de ação contra o coronavírus que, entre outras medidas, coloca as unidades de saúde privadas debaixo da responsabilidade da Comunidade de Madrid.

As comunidades autónomas espanholas são as responsáveis pelo sistema de saúde das suas regiões.

Na quinta-feira a meio do dia a Espanha tinha 84 mortos com coronavírus (34 a mais do que quarta-feira) e 2.968 casos confirmados de contaminação (816 mais).

Quase metade do total de infetados estava na região de Madrid (1.388), que é a comunidade mais afetada juntamente com o País Basco (346), Catalunha (260) e La Rioja (205).

A Comunidade de Madrid tinha no ano passado 6,7 milhões de pessoas (Portugal tem cerca de 10,1 milhões).