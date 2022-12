Número de mortes em acidente com camião-cisterna no Afeganistão supera 30

Mais de 30 pessoas morreram no norte do Afeganistão devido à explosão de um camião-cisterna carregado de combustível dentro de um túnel, segundo novo balanço provisório de responsáveis talibãs.

"As nossas equipas transferiram 37 feridos para centros médicos e 31 mártires foram retirados da zona do incidente em Salang", disse o porta-voz do Ministério da Saúde afegão, Sharafat Zaman Amerjail, numa mensagem publicada na sua conta do Twitter.

"É de notar que estes números não são definitivos, uma vez que [os definitivos] serão divulgados assim que toda a informação tiver sido compilada", disse Amerjail.