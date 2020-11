Número de mortes pela Covid-19 em todo o mundo ultrapassa 1,2 milhões

Mais de 1,2 milhões de mortes provocadas pelo novo coronavírus foram oficialmente registadas no mundo, de acordo com um levantamento feito esta segunda-feira pela agência de notícias AFP a partir de fontes oficiais às 07:45 de Lisboa.

No total, foram declarados pelo menos 1.200.042 de mortes de um total de 46.452.818 casos positivos do SARS-CoV-2.

Quase uma em cada cinco mortes ocorreu nos Estados Unidos, o país mais afetado do mundo, com 230.996 mortes entre os 9.207.364 de casos positivos do novo coronavírus.