Número de mortos após atentados no Sri Lanka desce para 253

Balanço anterior havia registado 359 mortos na sequência dos ataques terroristas.

18:53

As autoridades do Sri Lanka alteraram o número de mortos nos ataques terroristas e reduziram o número de vítimas mortais em cerca de 100.



O balanço atual aponta para 253 vítimas mortais, quando esta quarta-feira estavam registados 359 mortos.



Recorde-se que o número de mortos nos atentados suicidas no domingo de Páscoa no Sri Lanka havia subido para 359 e mais suspeitos haviam sido detidos nesse dia, de acordo com a polícia.