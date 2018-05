Número de mortos de acidente aéreo em Havana sobe para 111

Uma das três sobrevivente acabou por sucumbir no hospital, esta segunda-feira.

Uma das três sobreviventes do acidente de avião, na última sexta-feira em Havana, morreu na segunda-feira, na sequência dos ferimentos sofridos, elevando assim o total de vítimas mortais para 111.

Grettel Landrove, uma jovem de 23 anos que residia em Havana, morreu à 15h45 (20h45 em Lisboa) no Hospital Calixto García, na capital, onde estava internada desde o dia do acidente, com um prognóstico muito crítico.

O avião, um Boeing 737 alugado pela Cubana de Aviación à companhia mexicana Global Air, despenhou-se poucos minutos depois de ter levantado voo. A bordo seguiam 113 pessoas e as causas do acidente ainda não são conhecidas.



Atividades suspensas na companhia aérea dona de avião que caiu em Cuba

As autoridades mexicanas suspenderam temporariamente as atividades da Global Air, acompanhia aérea proprietária do Boeing 737 que caiu em Cuba, causando 111 mortos, anunciou hoje a Direção-Geral da Aeronáutica Civil.



"A empresa está a ser notificada da suspensão temporária da sua atividade enquanto está a decorrer a investigação", referiu aquela entidade em comunicado.



O documento acrescenta que a Global Air, registada com o nome Damojh Airlines, já tinha sido suspensa temporariamente das suas atividades em 2010, depois de uma aterragem de emergência, bem como em 2013, após uma queixa de um trabalhador.