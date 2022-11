O número de vítimas mortais da debandada em Seul, durante a festa do Halloween, no final de outubro, subiu para 158, anunciaram esta segunda-feira as autoridades sul-coreanas.

Uma mulher com cerca de 20 anos é a mais recente vítima mortal, revelou o Comando de Desastres e Contramedidas de Emergência.

Na semana passada, tinha sido divulgada a morte de um soldado, também na casa dos 20 anos.