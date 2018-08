Sobe para 387 o número de vítimas do sismo em ilha da Indonésia

Catástrofe aconteceu na ilha de Lombok.

Por Lusa | 09:30

O número de mortos do sismo de domingo em Lombok, no sul da Indonésia, aumentou para 387, divulgaram as autoridades, que alertaram para a falta de comida e medicamentos para os milhares de pessoas desalojadas.

Dezenas de milhares de casas, mesquitas e empresas ficaram destruídas no sismo de magnitude 6,9 que teve o seu epicentro no norte da ilha de Lombok.

"Prevemos que o número de mortos aumente porque ainda há muitas vítimas soterradas nos escombros. Por outro lado, há pessoas que não estão registadas", afirmou o porta-voz da agência nacional de gestão de desastres, Sutopo Nugroho.