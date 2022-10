Pelo menos 50 pessoas morreram no aluimento de terras, no sábado, em Tejerias, no centro da Venezuela, disse, na quinta-feira, o ministro do Interior e da Justiça, Remigio Ceballos.

O último balanço das autoridades, divulgado na terça-feira, indicava 43 mortos, incluindo dois portugueses.

"Neste momento, oficialmente, temos 50" mortos que "foram entregues às famílias", disse Ceballos, ao canal Telesur.