O desabamento de um prédio na cidade de Changsha, no centro da China, na sexta-feira passada, fez 26 mortos, segundo a agência de notícias Xinhua.

As equipas de resgate, que há quase seis dias realizam buscas nos escombros do edifício, conseguiram esta quinta-feira retirar o 10º sobrevivente, uma mulher, dos destroços do prédio, segundo a mesma fonte.

Todos os sobreviventes estão em boa condição, depois de terem recebido tratamento hospitalar, de acordo com a agência chinesa de notícias.