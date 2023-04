Número de mortos em explosões no Paquistão sobe para 17

O número de mortos em duas explosões simultâneas esta segunda-feira em instalações da polícia contraterrorista no noroeste do Paquistão subiu para 17, enquanto os feridos aumentaram para 60, segundo as autoridades.

"O número de vítimas [mortais] alcançou 17, incluindo nove polícias, três civis e cinco detidos suspeitos de terrorismo, enquanto o número de feridos se elevou para 80, estando oito em estado grave", afirmou o oficial Shafi Ullah, da polícia do distrito de Swat, à agência noticiosa Efe.

Uma investigação inicial atribuiu a causa das explosões a um curto-circuito numa sala onde estavam armazenadas munições na esquadra do departamento contraterrorista na cidade de Cabal, província de Khyber Pakhtunkhw.