Número de mortos na Líbia pode chegar aos 20 mil

O número de mortos na cidade de Derna, no leste da Líbia, após as inundações, poderá chegar aos 20 mil, informa a Sky News, que cita o governante daquela cidade.A estimativa teve por base o número de distritos devastados devido à catástrofe."Lamentamos por todas as mortes e continuaremos a rezar por todos cujas vidas e meios de subsistência foram afetados pelas horríveis inundações. Admiramos aqueles que, de forma incansável, estão envolvidos nas operações de resgate em tão precárias condições. Elogio a sua bravura altruísta", disse Abdulmenam al-Ghaithi.

A tempestade Daniel atingiu o leste da Líbia na tarde de domingo e provocou a morte a pelo menos 5.300 pessoas. Há ainda 30 mil desalojados, sete mil feridos e pelo menos dez mil desaparecidos.

Duas barragens ruíram na segunda-feira, libertando um total de 33 milhões de metros cúbicos de água e deixando atrás de si áreas residenciais inteiras, pelo que as autoridades locais criaram um hospital de campanha.