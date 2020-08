Número de mortos nos EUA provocados pelo furacão Laura sobe para seis

Pelo menos seis pessoas morreram nos Estados Unidos na sequência do furacão Laura, de acordo com um novo balanço, avançado pela agência de notícias Associated Press (AP).

Segundo o 'site' NBC News, que cita fonte do Departamento de Saúde da Louisiana, três das seis mortes ocorreram em duas localidades costeiras, Acadia e Calcasieu.

Três pessoas morreram na zona oriental e setentrional daquele estado, com o Departamento de Saúde da Louisiana a atribuir quatro das mortes à queda de árvores.