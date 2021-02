Número de novos casos e de mortos por Covid-19 continua a descer no Reino Unido

O Reino Unido, em confinamento quase total desde janeiro, tem conseguido conter o avanço da terceira vaga da pandemia, tendo este sábado registado uma nova descida do número de mortos, com 621, e de infeções, com 13 308 casos.

Segundo o Ministério da Saúde britânico, entre sexta-feira e hora ocorreram 1.741 internamentos por covid-19, o que representa menos 25,9% numa semana.

Nos últimos sete dias, até hoje, o número de mortes também desceu 26,1% e as novas infeções 27,3%, em relação ao mesmo número de dias anteriores, indicam as estatísticas oficiais.