Número de pessoas infetadas pelo coronavírus sobre para 23 no Reino Unido

O número de pessoas infetadas pelo coronavírus no Reino Unido aumentou para 23 no sábado, depois de mais três pacientes terem resultado positivo, informou o departamento de saúde da Grã-Bretanha."A 29 de fevereiro, às 9h00, um total de 10.483 pessoas foram testadas no Reino Unido, das quais 10.460 foram confirmadas negativas e 23 positivas", informou o departamento em comunicado.O primeiro-ministro Boris Johnson disse na sexta-feira que retardar a disseminação do coronavírus é a principal prioridade do seu governo, logo após a notícia de que morreu o primeiro britânico da doença, após contrair o vírus no navio de cruzeiro atracado no Japão.