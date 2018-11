Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Número de vítimas dos fogos da Califórnia volta a aumentar

Último balanço oficial é de 48 mortos e mais de 200 desaparecidos.

08:54

Equipas de busca apoiadas por cães e peritos forenses começaram esta terça-feira a vasculhar os destroços calcinados da localidade de Paradise, devastada pelo gigantesco incêndio que há quase uma semana arde sem controlo no Norte da Califórnia, EUA.



O balanço oficial subiu entretanto para 48 mortos e mais de duzentos desaparecidos, mas as autoridades temem que dezenas de corpos carbonizados possam ainda estar sepultados nas ruínas da cidade de 27 mil pessoas que foi completamente consumida pelas chamas na quinta-feira.



Nas últimas horas foram encontrados mais 13 corpos nos destroços de casas e carros calcinados na cidade, fazendo deste o mais trágico incêndio na História da Califórnia. As buscas só agora começaram em pleno, depois da zona ter sido declarada segura. Mais de 9 mil homens continuam a combater o fogo, que esta terça-feira estava apenas 30% controlado.