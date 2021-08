O cofundador e número dois dos talibãs, Abdul Ghani Baradar, chegou hoje a Cabul para conversações com outros membros do movimento e líderes políticos sobre a formação do novo governo do Afeganistão.

Uma fonte oficial dos talibãs disse à agência France-Presse que Baradar irá encontrar-se em Cabul com "líderes e políticos jihadistas para estabelecer um governo inclusivo".

Baradar regressou ao Afeganistão na terça-feira, dois dias após os talibãs terem assumido o poder em Cabul.