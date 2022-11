Número recorde de casos na China, autoridades impõem mais confinamentos

O número de casos diários de covid-19 atingiu esta quinta-feira novo recorde na China, informaram as autoridades, numa altura em que voltam a impor rígidas medidas de prevenção, no âmbito da estratégia 'zero covid'.

A China registou 31.444 novos casos, nas últimas 24 horas, entre os quais 27.517 são assintomáticos, informou o Ministério da Saúde.

Estes números são maiores do que as 29.317 infeções registadas em meados de abril, quando Xangai - a terceira cidade mais populosa do mundo - impôs um confinamento, que ficou marcado por cenas de violência e escassez de alimentos.