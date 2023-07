Numerosa, cristã e fã da tranquilidade da aldeia: O que se sabe sobre a família de Émile

clássica de inspiração religiosa

"Religiosos, animados e numerosos": É assim que os moradores da aldeia de Le Vernet descrevem a família de Émile, o menino de dois anos que está desaparecido desde sábado em França. A família da criança é conhecida por todos os habitantes da aldeia e passa férias naquela zona há cerca de 20 anos.De acordo com o jornal francês La de Peche, Émile vive com os pais em La Bouilladisse, na região de Bouches-du-Rhône, a 30 minutos de Marselha e a 170 quilómetros de Le Vernet. Anteriormente, tinham vivido perto de Marselha. A família ia regularmente de férias para a aldeia de Le Vernet com os avós.Nascido e criado numa família cristã, o pai de Émile é o mais velho de dez irmãos. Todos os anos passavam vários dias na aldeia Le Vernet, durante o verão, onde organizavam vários concertos de músicana igreja local. "Com dez filhos, era uma ótima maneira de se animarem!", referiu um morador ao jornal francês. O desaparecimento de Émile, de dois anos, está a mobilizar os esforços das autoridades, de moradores, das frentes de socorro e de vários voluntários. A criança estava no jardim da casa dos avós na última vez que foi vista, por volta das 17h15 de sábado. A família preparava-se para dar um passeio quando se aperceberam da ausência do menino.Nas buscas estão empenhados mais de 800 elementos. As autoridades já receberam mais de 500 chamadas, mas até ao momento não há qualquer pista sobre o paradeiro da criança.