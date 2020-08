"Nunca vi uma doença destruir os pulmões como esta": Terapeuta luta para recuperar da Covid-19

Ana Carolina Xavier, terapeuta respiratória num hospital no Rio de Janeiro, no Brasil, tratava até seis doentes de coronavírus por dia. Até que também ela ficou infetada.Num ano marcado pela pandemia, foi no final de junho que a profissional de saúde descobriu que estava infetada com coronavírus depois de sentir algumas dificuldades respiratórias e até dor no peito.Apesar de ser especialista na área, Carolina Xavier ficou surpreendida com o resultado de uma radiografia. "Nunca vi uma doença destruir os pulmões como esta. Não há comparação", referiu a profissional de saúde em declarações à Reuters.Apesar de curada, a terapeuta luta ainda por recuperar a capacidade pulmonar. As dores de cabeça "intermináveis" e as quedas abruptas dos níveis de oxigénio no sangue demonstram bem as os problemas com os quais Ana Carolina ainda tem de 'lutar'. "Parece que os nossos pulmões nunca mais se vão encher de ar", referiu.Alguns profissionais têm alertado para os problemas respiratórios que persistem muitas vezes nos doentes que recuperaram da Covid-19. Os jovens adultos e as pessoas de meia idade são as mais afetadas, apresentando alguns sintomas moderados. No entanto, são considerados como pacientes recuperados.Nos EUA, pelo menos dois doentes foram já submetidos a transplantes pulmonares devido a cicatrizes irreversíveis causadas pelo coronavírus.