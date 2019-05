Nuno Gomes visita Beira em missão da FIFA Foundation

O ex-futebolista internacional português Nuno Gomes parte este domingo para a cidade da Beira, em Moçambique, em missão da FIFA Foundation, com vista a ajudar nas áreas afetadas pela passagem do ciclone Idai.O antigo futebolista integra o programa FIFA Legends, através do qual jogadores já retirados da atividade são convidados a participar em eventos e iniciativas promovidas pelo organismo máximo do futebol mundial.Nuno Gomes permanecerá em Moçambique na segunda e terça-feira, dias em que decorrerão inúmeras atividades futebolísticas organizadas para as crianças da Beira, e irá participar numa cerimónia de doação de material desportivo por parte da fundação da FIFA."Estou feliz e orgulhoso por acompanhar a missão da FIFA Foundation e oferecer um pouco de ajuda a Moçambique, após um momento tão dramático que viveram. É nestas horas, mais do que nunca, que o futebol deve ser mais do que um jogo. Se existe uma boa razão para fazer valer a popularidade do deste desporto, é esta: ajudar quem necessita", escreveu Nuno Gomes nas redes sociais, antes de partir para aquele país africano.A FIFA Foundation, que criada em 2018, e é uma entidade independente que visa utilizar a força do futebol para promover o desenvolvimento social.Ao longo da semana, após a visita à Beira, a instituição seguirá a sua viagem por África, com paragens previstas em outros dois países afetados pelo ciclone Idai: Malawi e Zimbabwe.Moçambique foi atingido pela primeira vez por dois ciclones muito intensos na mesma época chuvosa (de novembro a abril).O ciclone Idai atingiu o centro de Moçambique em março, provocou 603 mortos e afetou cerca de 1,5 milhões de pessoas, enquanto o ciclone Kenneth, que se abateu sobre o norte do país em abril, matou 45 pessoas e afetou 250.000 pessoas.