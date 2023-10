O antes e depois da passagem do furacão Otis pela cidade mexicana de Acapulco

... × Funcionalidade exclusiva para assinantes CM+ Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Estradas, hotéis e estádios nesta cidade costeira ficaram severamente danificados com a passagem deste furacão de categoria máxima. Por Ana Sofia Pinto e Catarina Cruz 27 de Outubro de 2023 às 18:09

A passagem do furacão Otis pelo México atingiu em força a cidade costeira de Acapulco, no sul do país. A cidade, com cerca de 900 mil habitantes, foi fustigada, na quarta-feira, por ventos de 266 km/h, que arrancaram telhados de edifícios, cortaram comunicações e impediram a circulação rodoviária. Várias zonas ficaram totalmente inundadas.



Pelo menos 27 pessoas morreram e quatro estão desaparecidas, após a passagem deste furacão de categoria 5, que deixou um rasto de destruição visível nas imagens captadas por satélite.



O estádio Arena GNP Seguros, com capacidade para mais de 10 mil pessoas e vencedor dos prémios de arquitetura Obra do Ano 2022 e do ELLE Decoration Awards, foi um dos locais que foi severamente afetado.





A marina de Acapulco, onde vários barcos costumam estar atracados, ficou totalmente destruída à passagem do furacão, que começou por ser uma tempestade tropical e cuja intensidade se foi agravando ao largo da costa do Pacífico.



"O que Acapulco sofreu foi realmente desastroso", destacou Andrés Manuel López, presidente do México, citado pela Reuters.





Hotéis como o Krystal, na linha de praia, foram fortemente atingidos, ficando sem telhados e cobertos de lama.



Erik Lozoya, que estava com a mulher e as duas filhas num hotel no momento da passagem do furacão, relatou à agência Reuters o pânico vivido por muitos dos que se encontravam em edifícios perto da praia naquele momento.



"Parecia literalmente que os nossos ouvidos iam explodir", contou Erik, destancando que chegaram a trancar-se numa casa de banho, mas que quando viram o teto a ceder e colchões a voar tentaram abrigar-se noutro andar, mas este estava totalmente inundado.

Os centros comerciais também não foram poupados à força da água e do vento.





Segundo as autoridades mexicanas, o Otis foi o furacão mais intenso que alguma vez atingiu a costa do Pacífico do México.