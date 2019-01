Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O 'Brexit' foi rejeitado. Saiba o que poderá acontecer a seguir

Recusa do acordo, diz Theresa May, coloca o Reino Unido num “território desconhecido”. Primeira-ministra será a principal vítima.

19:56

O acordo do 'Brexit' foi chumbado pelos deputados da Câmara dos Comuns do Reino Unido com 432 votos contra e 202 votos a favor, esta terça-feira.



Agora, a questão que se impõe é o que virá a seguir. Ao discursar no parlamento britânico, momentos antes do acordo ser rejeitado, a primeira-ministra do Reino Unido afirmou que a recusa do acordo iria colocar o Reino Unido num "território desconhecido".



E agora? O que irá acontecer?

- Terá que ser agendada uma segunda votação no Parlamento de Londres.



- Um novo referendo poderá ser convocado, mas tal terá que ter a aprovação da Câmara dos Comuns.



- Haverá lugar a eleições antecipadas, agora que a moção de censura foi anunciada pelo Partido Trabalhista, o que coloca Theresa May numa posição difícil.



- O Reino Unido vai continuar a insistir na renegociação da solução encontrada para a fronteira da Irlanda do Norte com a Irlanda (membro da União Europeia), mas Bruxelas não dá sinais de aceitar a mudança deste cenário.