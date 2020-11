O cenário negro da Covid-19 na Rússia: As histórias e imagens que os números 'oficiais' não mostram

CNN EXCLUSIVE: Startling new evidence reveal how Russia may be severely understating the impact of Covid-19 across its territory. @mchancecnn reports. pic.twitter.com/ebJnFq2AgE — CNN Early Start (@EarlyStart) November 17, 2020

Macas que impedem as passagens nos corredores dos hospitais, respirações ofegantes que ecoam nas salas das unidades hospitalares e gritos de desespero por ajuda médica. Os números oficiais da pandemia de Covid-19 na Rússia escondem um cenário negro que agora foi divulgado por um médico que captou imagens chocantes de um hospital em Ulyanovsk, a cerca de 800 quilómetros de Moscovo.As imagens agora divulgadas pela CNN e que terão sido captadas em outubro mostram ainda morgues sobrelotadas com cadáveres empilhados. Apesar destas imagens revelarem um cenário descontrolado, a Rússia apenas declarou 33 mil mortes por Covid-19 até 16 de novembro. Muitos críticos alegam que o número está muito abaixo da realidade.Estimativas feitas por um antigo trabalhador do Governo russo apontam para cerca de 130 mil mortes pelo novo coronavírus no país.No vídeo publicado pela CNN é possível ouvir uma mulher, idosa, com respiração ofegante e desesperada por ajuda. "É assim que as noites parecem. Horríveis", relata uma voz masculina.Quando confrontados com as imagens e relatos divulgados pela CNN, o Ministério da Saúde russo rejeitou comentar o caso.