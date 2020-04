"O coronavírus não vai derrotar-nos": Rainha Isabel II deixa mensagem de esperança em véspera de domingo de Páscoa

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT — The Royal Family (@RoyalFamily) April 11, 2020







A rainha de Inglaterra, Isabel II, disse este sábado que o coronavírus "não nos vai derrotar" na segunda messagem ao país desta semana.A monarca de 93 anos afirmou que "a Páscoa não está cancelada" na sua primeira comunicação de sempre sobre o feriado cristão."Este ano, a Páscoa vai ser diferente para muitos de nós, mas ao mantermo-nos distantes mantemos os outros seguros. Mas a Páscoa não está cancelada, na verdade, precisamos dela agora mais do que nunca", disse a rainha num áudio divulgado no Twitter da família real.No domingo, a monarca fez uma comunicação televisiva em que disse que se os britânicos respeitassem o confinamento iriam superar a pandemia de covid-19, referindo a sua experiência durante a Segunda Guerra Mundial.Desta vez, Isabel II usou a comunicação sobre a Páscoa para reforçar a mensagem. "A descoberta de Cristo ressuscitado no primeiro dia de Páscoa deu aos seus seguidores uma nova esperança e um novo propósito, e todos podemos animar-nos com isso", disse."Sabemos que o coronavírus não vai derrotar-nos. Por mais escuro que seja, particularmente para os que sofrem perdas, a luz e a vida são mais fortes", afirmou."Desejo uma Páscoa Santa a toda a gente e de todas as fés", terminou a rainha.