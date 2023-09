O dia em que 'choveram' bombas sobre Santiago do Chile

Aviões ‘Hawker Hunter’ largam as primeiras bombas sobre o Palácio de La Moneda. Eram 11h50 na capital do Chile. O calendário marcava 11 de setembro de 1973 - faz esta segunda-feira 50 anos. Começava a última fase da operação ‘Chove em Santiago’, o golpe de Estado que derrubou Salvador Allende.



O Presidente eleito tinha proclamado, duas horas antes, no seu último discurso radiofónico, em resposta ao comunicado dos militares que diziam estar a "lutar pela libertação do país do jugo marxista", que não se renderia: "Não vou renunciar!









