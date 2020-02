O dia está a nascer no aeroporto mais movimentado do Mundo. Veja as imagens em direto

A terra da Coca Cola e da CNN alberga o mais movimentado aeroporto do Mundo. Pelo aeroporto de Atlanta - Hartsfield – Jackson, nos Estados Unidos, passam anualmente quase 110 milhões de passageiros transportados pelas 23 companhias aéreas que escalam as pistas do aeroporto construído nos terrenos do antigo autódromo ‘The Atlanta Speedway’.O aeroporto por onde passam mais passageiros é também o ‘hub’ da Delta, a segunda maior companhia aérea do Mundo que opera uma frota de 879 aviões com uma capacidade próxima dos 240 mil lugares.