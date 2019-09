O discurso de Greta Thunberg em versão metal que já corre nas redes sociais

A jovem ativista Greta Thunberg esteve recentemente em Nova Iorque para discursar frente a alguns dos maiores líderes mundiais, a favor do meio ambiente e da mudança de mentalidades. O seu discurso foi reproduzido em milhares de meios de comunicação e houve até algumas paródias. Mas teve também direito a uma versão de death metal. A jovem ativista já reagiu à canção.



O vídeo começa com a entrevistadora a questionar a jovem qual a mensagem que gostaria de passar, e é então que a música começa, com a voz de Greta distorcida e um insturmental a acompanhar que, vai subindo de intensidade, até que a voz da jovem é substituída pela de John Mollusk, o autor da versão.





I have moved on from this climate thing... From now on I will be doing death metal only!! https://t.co/mYqXxFuE77 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 28, 2019

A jovem ativista ouviu a canção e gostou, tendo decidido deixar para trás as preocupações com o clima e abraçar a carreira no deat metal, escreveu, ironicamente, na sua conta de Twitter.