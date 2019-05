O estranho caso das armas encontradas em mansão luxuosa no bairro onde vive Beyoncé

O cenário parece ser retirado de um filme de Hollywood: Uma mansão luxuosa devoluta num dos bairros mais icónicos de Los Angeles e uma enorme quantidade de armas ilegais no interior.A descoberta foi feita por investigadores do Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos da polícia de Los Angeles, na madrugada desta quarta-feira. Tudo começou com um telefonema anónimo que denunciava uma forte suspeita de negócios ilegais.No interior do casarão de dois andares estava um autêntico "arsenal de guerra". No total eram mais de 1000 armas, entre as quais revólveres e metralhadoras. Foram necessários 30 polícias e 12 horas para que fosse possível remover todas as armas, empilhadas em filas e cobertas por lençóis brancos.No interior da mansão estava Girard Saenz. O homem foi detido e é acusado de ter violado a lei de armas do Estado da Califórnia e de estar envolvido em venda ilegal de armas.Mas o mistério adensa-se. Afinal, a quem pertence aquela casa? De acordo com o jornal The Guardian, a uma das famílias mais ricas dos EUA.Desde que a polícia fez esta descoberta mirabolante, foram vários os turistas e curiosos que se deslocavam ao local apenas para ver a famosa mansão. Naquele mesmo bairro, a menos de um quilómetro, vivem celebridades milionárias, como o casal Beyoncé e Jay-Z.De acordo com o jornal Los Angeles Times, Girard Saenz está identificado como o companheiro de longa data da magnata imobiliária Cynthia Beck, mãe de três filhas fruto da relação com o herdeiro de J.Paul Getty, Gordon Getty.Os Getty são uma das famílias mais ricas do mundo e conhecidos por serem patrocinadores do mundo das artes.Cynthia Beck terá comprado a casa em janeiro do 2001, mas ainda não é clara a sua ligação às armas encontradas. De acordo com registos públicos, a magnata possui várias propriedades em Los Angeles e São Francisco.Saenz, um famoso empresário de São Diego ligado à arquitetura paisagistíca, foi libertado horas depois após pagar uma fiança milionária. Esta não foi a primeira vez que o empreiteiro foi preso por suspeitas de ligação aos negócios obscuros das armas.Resta desvendar o caso.