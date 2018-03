Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O fenómeno da neve cor de laranja na Europa de leste

Explicação está relacionada com a areia do Saara.

09:42

Neve cor de laranja caiu este domingo em países do leste europeu como Rússia, Bulgária e Roménia, entre outros.



A explicação está em areias com origem no norte de África e no deserto do Saara que ganham altitude e são levadas para norte.



Nas redes sociais foram partilhadas ontem diversas imagens que retratam o fenómeno.