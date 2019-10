O gesto dos moradores de Barcelona que está a emocionar os polícias durante protestos

Na Catalunha, em Espanha, há um gesto que está a comover as autoridades. Os moradores estão a juntar-se na Via Laietana, estrada em Barcelona, para oferecer flores aos polícias em jeito de agradecimento pelo trabalho realizado durante os protestos independentistas.Segundo avança o El Espanol, 300 agentes policiais já ficaram feridos após seis dias de violência.O gesto já circula nas redes sociais, com muitos moradores a juntarem-se nas principais ruas que estão a ser alvo das manifestações.Recorde-se que o juiz da Audiência Nacional espanhola Manuel García Castellón ordenou na sexta-feira o encerramento das páginas na internet da plataforma "Tsunami Democrático", promotora das mobilizações que geraram confrontos entre separatistas e a polícia na Catalunha, que já fizeram pelo menos 54 detidos e 182 feridos - não incluindo agentes.Este juiz, o mesmo que mandou prender sete membros dos Comités de Defesa da República (CDR) e também mandou fechar os perfis nas redes sociais a eles ligados, tomou agora a decisão contra a plataforma "pelas mesmas razões com que prendeu" os outros elementos que estão ligados à promoção do terrorismo, de acordo com fontes judiciais.